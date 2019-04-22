Вести.UA: Кого поддерживает Ляшко. Приветик из Ростова

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 22 апреля – один радикальный политик после своего проигрыша решил не идти голосовать во втором туре, потому что хочет отдохнуть от политики. Но после обнародования первых экзит-полов резко изменил мнение. Почти весь мир поздравляет Владимира Зеленского с предварительной победой. Не остался в стороне и защитник страусов и ценитель золотых батонов.

Также в выпуске: Путин объясняет, что такое демократия. Украина – центр постсоветского пространства. Нардеп решил, что один в поле таки воин.

Источник: 24 канал