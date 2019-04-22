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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ СЕРИЯ ТЕРАКТОВ НА ШРИ-ЛАНКЕ
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      Вести.UA: Кого поддерживает Ляшко. Приветик из Ростова

      Вести.UA 14 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 22 апреля – один радикальный политик после своего проигрыша решил не идти голосовать во втором туре, потому что хочет отдохнуть от политики. Но после обнародования первых экзит-полов резко изменил мнение. Почти весь мир поздравляет Владимира Зеленского с предварительной победой. Не остался в стороне и защитник страусов и ценитель золотых батонов.

      Также в выпуске:

      Путин объясняет, что такое демократия.

      Украина – центр постсоветского пространства.

      Нардеп решил, что один в поле таки воин.

       

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      Теги: Вести.UA
      Источник: 24 канал
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