Вести.UA: Кого поддерживает Ляшко. Приветик из Ростова
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 22 апреля – один радикальный политик после своего проигрыша решил не идти голосовать во втором туре, потому что хочет отдохнуть от политики. Но после обнародования первых экзит-полов резко изменил мнение. Почти весь мир поздравляет Владимира Зеленского с предварительной победой. Не остался в стороне и защитник страусов и ценитель золотых батонов.
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Путин объясняет, что такое демократия.
Украина – центр постсоветского пространства.
Нардеп решил, что один в поле таки воин.
Источник: 24 канал
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