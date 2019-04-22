Вєсті.UA: Кого підтримує Ляшко. Вітаннячка з Ростову
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 22 квітня – один радикальний політик після свого програшу вирішив не йти голосувати у другому турі, бо хоче відпочити від політики. Але після оприлюднення перших екзит-полів різко змінив думку. Майже весь світ вітає Володимира Зеленського з попередньою перемогою. Не залишився в стороні й захисник страусів та поціновувач золотих батонів.
Також у випуску:
Путін пояснює, що таке демократія.
Україна – центр пострадянського простору.
Нардеп вирішив, що один у полі таки воїн.
Джерело: 24 канал
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