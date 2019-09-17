Вести.UA: Коломойский проклял Гонтареву. Приходько вляпалась в "Батькивщину"

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 17 сентября – в ночь на 17 сентября сгорел загородный дом экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Она заявила, что имение под Киевом сожгли неизвестные. В 2018 году Анастасия Приходько присоединилась к партии "Батькивщина", утверждая, что поверила Юлии Тимошенко. Однако в 2019 году уже покинула партию, благодаря Юлию Владимировну за дружбу и поддержку.

Также в выпуске: Папа и мама украинской коррупции. Не всесильный Кернес. Смотрите видео программы "Вести.UA" за 17 сентября 2019: