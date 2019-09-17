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      ПОДЖОГ ДОМА ГОНТАРЕВОЙ БЮДЖЕТ 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА
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      ПОДЖОГ ДОМА ГОНТАРЕВОЙ БЮДЖЕТ 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Вести.UA: Коломойский проклял Гонтареву. Приходько вляпалась в "Батькивщину"

      80 Читати новину українською
      Вести.UA
      Вести.UA / 24 канал

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 17 сентября – в ночь на 17 сентября сгорел загородный дом экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Она заявила, что имение под Киевом сожгли неизвестные. В 2018 году Анастасия Приходько присоединилась к партии "Батькивщина", утверждая, что поверила Юлии Тимошенко. Однако в 2019 году уже покинула партию, благодаря Юлию Владимировну за дружбу и поддержку.

      Также в выпуске:

      Папа и мама украинской коррупции.

      Не всесильный Кернес.

      Смотрите видео программы "Вести.UA" за 17 сентября 2019:

       

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      Теги: Валерия Гонтарева Новости Украины Анастасия Приходько Игорь Коломойский Вести.UA
      Источник: 24 канал
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