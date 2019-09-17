20:06
17 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПІДПАЛ БУДИНКУ ГОНТАРЕВОЇ БЮДЖЕТ 2020 ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Прокляття Собчак. Ребрендинг російської авіації
      Вєсті Кремля
      21:53, 16 вересня
      Вєсті.UA: Коломойський прокляв Гонтареву. Приходько вляпалася в "Батьківщину"
      Вєсті.UA
      19:17, сьогодні
      Руйнування історичних будівель у Києві: хто до цього причетний
      ЦРУ
      09:00, 13 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Вєсті.UA
      ПІДПАЛ БУДИНКУ ГОНТАРЕВОЇ БЮДЖЕТ 2020 ВЕРХОВНА РАДА

      Вєсті.UA: Коломойський прокляв Гонтареву. Приходько вляпалася в "Батьківщину"

      281 Читать новость на русском
      Вєсті.UA
      Вєсті.UA / 24 канал

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 17 вересня – в ніч на 17 вересня згорів заміський будинок ексочільниці Нацбанку Валерії Гонтаревої. Вона заявила, що маєток під Києвом спалили невідомі. У 2018 році Анастасія Приходька долучилася до партії "Батьківщина", стверджуючи, що повірила Юлії Тимошенко. Проте у 2019 році вже покинула партію, дякуючи Юлії Володимирівні за дружбу та підтримку.

      Також у випуску:

      Тато й мама української корупції.

      Не всесильний Кернес.

      Дивіться відео програми "Вєсті.UA" за 17 вересня 2019:

       

      blog_ava
      Рак мозку: які ознаки вказують на пухлину
      сьогодні
      10627
      Теги: Новини України Валерія Гонтарева Вєсті.UA Ігор Коломойський Анастасія Приходько
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Форум видавців 2019: книги українських авторів, які точно варто прочитати
      сьогодні , 20:00 Форум видавців 2019: книги українських авторів, які точно варто прочитати
      Ірина Юрковська 1731
      Чому Гонтаревій може бути вигідне псування власного майна
      сьогодні , 18:03 Чому Гонтаревій може бути вигідне псування власного майна
      Ірина Поліщук 1050
      Письмо из Луганска: о войне устали слушать и говорить
      сьогодні , 17:00 Письмо из Луганска: о войне устали слушать и говорить
      Ольга Черненко 831
      Новий закон про Київ і дострокові вибори в столиці: що пропонує "Слуга народу"
      сьогодні , 16:02 Новий закон про Київ і дострокові вибори в столиці: що пропонує "Слуга народу"
      Інна Жолобович 1859
      Власний церковний розкол – заслуга Патріарха Кирила
      сьогодні , 15:00 Власний церковний розкол – заслуга Патріарха Кирила
      Блог Медіа 1880
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук