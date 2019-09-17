Вєсті.UA: Коломойський прокляв Гонтареву. Приходько вляпалася в "Батьківщину"
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 17 вересня – в ніч на 17 вересня згорів заміський будинок ексочільниці Нацбанку Валерії Гонтаревої. Вона заявила, що маєток під Києвом спалили невідомі. У 2018 році Анастасія Приходька долучилася до партії "Батьківщина", стверджуючи, що повірила Юлії Тимошенко. Проте у 2019 році вже покинула партію, дякуючи Юлії Володимирівні за дружбу та підтримку.
Також у випуску:
Тато й мама української корупції.
Не всесильний Кернес.
Дивіться відео програми "Вєсті.UA" за 17 вересня 2019:
Джерело: 24 канал
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