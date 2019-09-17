Вєсті.UA: Коломойський прокляв Гонтареву. Приходько вляпалася в "Батьківщину"

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 17 вересня – в ніч на 17 вересня згорів заміський будинок ексочільниці Нацбанку Валерії Гонтаревої. Вона заявила, що маєток під Києвом спалили невідомі. У 2018 році Анастасія Приходька долучилася до партії "Батьківщина", стверджуючи, що повірила Юлії Тимошенко. Проте у 2019 році вже покинула партію, дякуючи Юлії Володимирівні за дружбу та підтримку.

Також у випуску: Тато й мама української корупції. Не всесильний Кернес. Дивіться відео програми "Вєсті.UA" за 17 вересня 2019: