Вести.UA: Конец дружбы с Коломойским. Обучение депутатов в драках
В выпуске программы "Вести.UA" за 6 февраля – СБУ провела обыск в офисе телеканала "1+1". Проверка связана со скандальной прослушкой премьера Гончарука. Правоохранители подозревают, что запись разговора монтировали на компьютере журналиста "плюсов". Народные избранники устроили громкую перепалку и стычки в Верховной Раде из-за законопроекта о рынке земли.
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Драматургия на русском, а комедия на украинском.
Сколько иностранцев пересекло границу Украины.
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