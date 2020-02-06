Вести.UA: Конец дружбы с Коломойским. Обучение депутатов в драках

В выпуске программы "Вести.UA" за 6 февраля – СБУ провела обыск в офисе телеканала "1+1". Проверка связана со скандальной прослушкой премьера Гончарука. Правоохранители подозревают, что запись разговора монтировали на компьютере журналиста "плюсов". Народные избранники устроили громкую перепалку и стычки в Верховной Раде из-за законопроекта о рынке земли.

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