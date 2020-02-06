Вєсті.UA: Кінець дружби з Коломойським. Навчання депутатів у бійках
У випуску програми "Вєсті.UA" за 6 лютого – СБУ провела обшук в офісі телеканалу "1+1". Перевірка пов'язана зі скандальною прослушкою прем'єра Гончарука. Правоохоронці підозрюють, що запис розмови монтували на комп'ютері журналіста "плюсів". Народні обранці влаштували гучну перепалку і сутички у Верховній Раді через законопроєкт про ринок землі.
Також у випуску:
Драматургія російською, а комедія українською.
Скільки іноземців перетнуло кордон України.
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