Вєсті.UA: Кінець дружби з Коломойським. Навчання депутатів у бійках

У випуску програми "Вєсті.UA" за 6 лютого – СБУ провела обшук в офісі телеканалу "1+1". Перевірка пов'язана зі скандальною прослушкою прем'єра Гончарука. Правоохоронці підозрюють, що запис розмови монтували на комп'ютері журналіста "плюсів". Народні обранці влаштували гучну перепалку і сутички у Верховній Раді через законопроєкт про ринок землі.

Також у випуску: Драматургія російською, а комедія українською. Скільки іноземців перетнуло кордон України.