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      Вести.UA: Коронавирусная вечеринка у Шахова. Методы Кивы против вируса

      Вести.UA - Читати новину українською

      В выпуске программы "Вести.UA" за 20 марта– медведчуковцы радуются, ведь земельную реформу не будут обсуждать из-за карантина. Они могут отпраздновать такое событие у кого-то дома, ведь рестораны не работают. Устроить посиделки на кухне можно у Сергея Шахова. Илья Кива советует есть много имбиря и заниматься спортом без перчаток и маски в людном месте– так можно побороть коронавирус.

      Также в выпуске:

      Русская церковь советует обняться, чтобы побороть коронавирус.

       

      Какие маски защищают от коронавируса и как не повестись на предложения мошенников
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      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости политики Илья Кива Сергей Шахов Вести.UA
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