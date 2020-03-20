Вести.UA: Коронавирусная вечеринка у Шахова. Методы Кивы против вируса

В выпуске программы "Вести.UA" за 20 марта– медведчуковцы радуются, ведь земельную реформу не будут обсуждать из-за карантина. Они могут отпраздновать такое событие у кого-то дома, ведь рестораны не работают. Устроить посиделки на кухне можно у Сергея Шахова. Илья Кива советует есть много имбиря и заниматься спортом без перчаток и маски в людном месте– так можно побороть коронавирус.

Также в выпуске: Русская церковь советует обняться, чтобы побороть коронавирус.