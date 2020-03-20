Вєсті.UA: Коронавірусна вечірка у Шахова. Методи Киви проти вірусу

У випуску програми "Вєсті.UA" за 20 березня – медведчуківці радіють, адже земельної реформи не обговорюватимуть через карантин. Вони можуть відсвяткувати таку подію у когось вдома, адже ресторани не працюють. Влаштувати посиденьки на кухні можна у Сергія Шахова. Ілля Кива радить їсти багато імбиру та займатись спортом без рукавичок та маски у людному місці – так можна побороти коронавірус.

Також у випуску: Російська церква радить обійнятися, аби побороти коронавірус.