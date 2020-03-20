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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ

      Вєсті.UA: Коронавірусна вечірка у Шахова. Методи Киви проти вірусу

      Вєсті.UA - Читать новость на русском

      У випуску програми "Вєсті.UA" за 20 березня – медведчуківці радіють, адже земельної реформи не обговорюватимуть через карантин. Вони можуть відсвяткувати таку подію у когось вдома, адже ресторани не працюють. Влаштувати посиденьки на кухні можна у Сергія Шахова. Ілля Кива радить їсти багато імбиру та займатись спортом без рукавичок та маски у людному місці – так можна побороти коронавірус.

      Також у випуску: 

      Російська церква радить обійнятися, аби побороти коронавірус.

       

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини політики Ілля Кива Сергій Шахов Вєсті.UA
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