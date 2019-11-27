Вести.UA: Кремль перепутал Зеленского. Подарки для Тимошенко

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 27 ноября – на сайте Кремля Зеленского перепутали с Голобородько. Вполне возможно, что это – некий юмор от Путина. В конце концов, чего еще ожидать от человека, который получает удовольствие от краж нижнего белья украинских моряков. Юлия Тимошенко празднует день рождения. Похоже, ее коллеги хорошо знают, что дарить опытному политику.

Также в выпуске: Аваков, Кернес и ветер перемен. Смотрите программу "Вести.UA" за 27 ноября 2019:​