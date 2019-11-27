Вєсті.UA: Кремль переплутав Зеленського. Подарунки для Тимошенко

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 27 листопада – на сайті Кремля Зеленського переплутали з Голобородьком. Цілком можливо, що це – такий собі гумор від Путіна. Зрештою, чого ще очікувати від людини, яка отримує задоволення від крадіжок спіднього в українських моряків. Юлія Тимошенко святкує день народження. Схоже, її колеги добре знають, що дарувати досвідчиній політикині.

Також у випуску: Аваков, Кернес і вітер змін. Дивіться програму "Вєсті.UA" за 27 листопада 2019: