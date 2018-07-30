Вести.UA. Крестный отец: перезагрузка. Богословы и Богословская
В свежем выпуске "Вести.UA" за 30.07 – казалось, в украинской политике большего дна не найти. Вдруг пассаж путинского кума затмил и выходки коров Ляшко, а даже празднование тысячелетия Крещении Руси с плакатами Николая II. Что же, Медведчук – не Медведев: сколько ему лапу в рот не клади, долго спать не хочет. Между тем дурной пример заразил и экс-регионалов: на горизонте – Богословская.
Также в выпуске:
Холодницкий устал - выговор высосал все соки, пришлось уйти в отпуск, дней на сорок.
Рабинович счастлив: "крестный отец" украинской политики и одного из творений Путина Виктор Медведчук, оказывается – "за жизнь".
Взаимопроникновение религии и государства всем сторонам приносит невероятное удовольствие – даже женщина с соответствующей фамилией, Богословская, не выдержала и решила вернуться в политику.
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