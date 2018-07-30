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Вєсті.UA. Хрещений батько: перезавантаження. Богослови і Богословська

Вєсті.UA 163 Читать новость на русском

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 30.07 – здавалося, в українській політиці більшого дна не знайти. Аж раптом пасаж путінського кума затьмарив і вибрики корів Ляшка, і навіть святкування тисячоліття Хрещенні Русі з плакатами Миколи ІІ. Що ж, Медведчук – не Медвєдєв: скільки йому лапу в рот не клади, довго спати не хоче. Тим часом поганий приклад заразив і екс-регіоналів: на горизонті – Богословська.

Також у випуску:

Холодницький стомився – догана висмоктала всі соки, довелось піти у відпустку, днів на сорок.

Рабіновіч щасливий: "хрещений батько" української політики і котрогось із творінь Путіна Віктор Медведчук, виявляється – "за життя".

Взаємопроникнення релігії і держави усім сторонам приносить неймовірне задоволення – навіть жінка з відповідним прізвищем, Богословська, не витримала і вирішила повернутись у політику.

Теги: Вєсті.UA Віктор Медведчук Інна Богословська
Джерело: 24 канал
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