Вєсті.UA. Хрещений батько: перезавантаження. Богослови і Богословська

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 30.07 – здавалося, в українській політиці більшого дна не знайти. Аж раптом пасаж путінського кума затьмарив і вибрики корів Ляшка, і навіть святкування тисячоліття Хрещенні Русі з плакатами Миколи ІІ. Що ж, Медведчук – не Медвєдєв: скільки йому лапу в рот не клади, довго спати не хоче. Тим часом поганий приклад заразив і екс-регіоналів: на горизонті – Богословська.

Також у випуску: Холодницький стомився – догана висмоктала всі соки, довелось піти у відпустку, днів на сорок. Рабіновіч щасливий: "хрещений батько" української політики і котрогось із творінь Путіна Віктор Медведчук, виявляється – "за життя". Взаємопроникнення релігії і держави усім сторонам приносить неймовірне задоволення – навіть жінка з відповідним прізвищем, Богословська, не витримала і вирішила повернутись у політику.