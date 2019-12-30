Вести.UA Кто исполнил желание Зеленского. Творческий Кличко
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 30 декабря – в волшебную новогоднюю ночь политики стремятся загадать какое-то особое желание. Большинство это, конечно, называли баснями, пока в новогоднюю ночь один комик не загадал желание стать президентом, и оно исполнилось. Виталий Кличко в костюме Деда Мороза открыл движение автотранспорта по новому Шулявскому мосту в столице
Также в выпуске:
Преграды к идеальному городу.
Смотрите полный выпуск программы "Вести.UA" за 30 декабря:
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