Вєсті.UA: Хто виконав бажання Зеленського. Творчий Кличко
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 30 грудня – в чарівну новорічну ніч політики прагнуть загадати якесь особливе бажання. Більшість це, звичайно, називали байками, поки в новорічну ніч один комік не загадав бажання стати президентом і воно здійснилося. Віталій Кличко у костюмі Діда Мороза відкрив рух автотранспорту новим Шулявським мостом у столиці
Також у випуску:
Перепони до ідеального міста.
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