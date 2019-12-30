Вєсті.UA: Хто виконав бажання Зеленського. Творчий Кличко

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 30 грудня – в чарівну новорічну ніч політики прагнуть загадати якесь особливе бажання. Більшість це, звичайно, називали байками, поки в новорічну ніч один комік не загадав бажання стати президентом і воно здійснилося. Віталій Кличко у костюмі Діда Мороза відкрив рух автотранспорту новим Шулявським мостом у столиці

Також у випуску: Перепони до ідеального міста.