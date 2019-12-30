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      Вєсті.UA: Хто виконав бажання Зеленського. Творчий Кличко

      Вєсті.UA 14 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 30 грудня – в чарівну новорічну ніч політики прагнуть загадати якесь особливе бажання. Більшість це, звичайно, називали байками, поки в новорічну ніч один комік не загадав бажання стати президентом і воно здійснилося. Віталій Кличко у костюмі Діда Мороза відкрив рух автотранспорту новим Шулявським мостом у столиці

      Також у випуску:

      Перепони до ідеального міста.

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Вєсті.UA Новини України Володимир Зеленський Віталій Кличко
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