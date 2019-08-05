Вести.UA: Куда исчез Гройсман. С какими животными ассоциируются топ-политики
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 5 августа – Гройсман, как и любой другой человек, имеет право на отпуск. Но беда в том, что пока премьер-министра нет, не может работать правительство. Многие политики ассоциируются с определенными животными. Например, Юлия Тимошенко с тигрюлей. Олег Ляшко – с коровой.
Также в выпуске:
Портрет нардепа от "Слуги народа".
Что делает Чаус в Молдове.
Смотрите видео "Вести.UA" за 5 августа 2019:
8 августа
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии