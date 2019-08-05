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      Вєсті.UA: Куди зник Гройсман. З якими тваринами асоціюються топ-політики

      Вєсті.UA 62 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 5 серпня – Гройсман, як і будь-яка інша людина, має право на відпустку. Але біда у тому, що поки прем'єр-міністра немає не може працювати уряд. Багато політиків асоціюються з певними тваринками. Наприклад, Юлія Тимошенко з тигрюлею. Олег Ляшко – з коровою.

      Також у випуску:

      Портрет нардепа від "Слуги народу".

      Що робить Чаус у Молдові.

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      Теги: Новини України Вєсті.UA Володимир Гройсман
      Джерело: 24 канал
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