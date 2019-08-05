Вєсті.UA: Куди зник Гройсман. З якими тваринами асоціюються топ-політики
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 5 серпня – Гройсман, як і будь-яка інша людина, має право на відпустку. Але біда у тому, що поки прем'єр-міністра немає не може працювати уряд. Багато політиків асоціюються з певними тваринками. Наприклад, Юлія Тимошенко з тигрюлею. Олег Ляшко – з коровою.
Також у випуску:
Портрет нардепа від "Слуги народу".
Що робить Чаус у Молдові.
Джерело: 24 канал
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