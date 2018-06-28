Вести.UA. Купол для депутатов. Кличко посетил праздник Гепы

Вести.UA. Купол для депутатов. Кличко посетил праздник ГепыВести.UA 31 Читати новину українською
В свежем выпуске "Вести.UA" за 28.06 – нередко приходится слышать, что Верховная Рада нуждается в обновлении. Решительно поменять положение вещей решили в аппарате Верховной Рады и заказали новый купол для депутатов. Мэр Харькова Геннадий Кернес отметил свой 59 день рождения. Поздравить его приехал сам Виталий Кличко.
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Источник: 24 Канал
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