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Телеканал новостей 24 Программы Вести.UA

Вести.UA. Купол для депутатов. Кличко посетил праздник Гепы

Вести.UA 31 Читати новину українською

В свежем выпуске "Вести.UA" за 28.06 – нередко приходится слышать, что Верховная Рада нуждается в обновлении. Решительно поменять положение вещей решили в аппарате Верховной Рады и заказали новый купол для депутатов. Мэр Харькова Геннадий Кернес отметил свой 59 день рождения. Поздравить его приехал сам Виталий Кличко.

Также в выпуске:

Владимир Олейник заявил, что идет в президенты.

Анна Герман сравнила себя с цыганами.

Теги: Верховная Рада Виталий Кличко Геннадий Кернес Вести.UA
Источник: 24 Канал
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