Вести.UA. Купол для депутатов. Кличко посетил праздник Гепы

В свежем выпуске "Вести.UA" за 28.06 – нередко приходится слышать, что Верховная Рада нуждается в обновлении. Решительно поменять положение вещей решили в аппарате Верховной Рады и заказали новый купол для депутатов. Мэр Харькова Геннадий Кернес отметил свой 59 день рождения. Поздравить его приехал сам Виталий Кличко.

Также в выпуске: Владимир Олейник заявил, что идет в президенты. Анна Герман сравнила себя с цыганами.