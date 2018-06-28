Вєсті.UA. Купол для депутатів. Кличко завітав на свято Гепи

Вєсті.UA. Купол для депутатів. Кличко завітав на свято ГепиВєсті.UA 191 Читать новость на русском
У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 28.06 – нерідко доводиться чути, що Верховна Рада потребує оновлення. Рішуче поміняти стан речей вирішили у апараті Верховної Ради і замовили новий купол для депутатів. Мер Харкова Геннадій Кернес відсвяткував свій 59 день народження. Привітати його приїхав сам Віталій Кличко.
Також у випуску:
Володимир Олійник заявив, що йде в президенти.
Ганна Герман порівняла себе з циганами.
Джерело: 24 Канал
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