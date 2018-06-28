Вєсті.UA. Купол для депутатів. Кличко завітав на свято Гепи

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 28.06 – нерідко доводиться чути, що Верховна Рада потребує оновлення. Рішуче поміняти стан речей вирішили у апараті Верховної Ради і замовили новий купол для депутатів. Мер Харкова Геннадій Кернес відсвяткував свій 59 день народження. Привітати його приїхав сам Віталій Кличко.

Також у випуску: Володимир Олійник заявив, що йде в президенти. Ганна Герман порівняла себе з циганами.