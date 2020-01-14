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      Вести.UA: "Квартал 95" атакуют российские хакеры. ОПЗЖ пугает украинцев

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      Вести.UA / 24 канал

      В выпуске программы "Вести.UA" за 14 января – в России решили, что в новогоднюю ночь "Квартал" может выкинуть что-то такое, что изменит ход украинской истории. Поэтому началась настоящая спецоперация. Но она, кажется, принесла не те результаты, на которые надеялись в Кремле. Депутатам ОПЗЖ всюду мерещатся "фашистские молодчики" и нацисты. Но ищут последователей Адольфа они точно не там.

      Также в выпуске:

      Попадала ли печатная пропаганда РФ к украинцам в руки: детали в цифрах.

      Кнопкодавный механизм украинских депутатов.

      Смотрите программу "Вести.UA" за 14 января 2020:

       

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      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Оппозиционная платформа – За жизнь Квартал 95 Вести.UA
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