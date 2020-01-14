Вести.UA: "Квартал 95" атакуют российские хакеры. ОПЗЖ пугает украинцев

В выпуске программы "Вести.UA" за 14 января – в России решили, что в новогоднюю ночь "Квартал" может выкинуть что-то такое, что изменит ход украинской истории. Поэтому началась настоящая спецоперация. Но она, кажется, принесла не те результаты, на которые надеялись в Кремле. Депутатам ОПЗЖ всюду мерещатся "фашистские молодчики" и нацисты. Но ищут последователей Адольфа они точно не там.

Также в выпуске: Попадала ли печатная пропаганда РФ к украинцам в руки: детали в цифрах. Кнопкодавный механизм украинских депутатов. Смотрите программу "Вести.UA" за 14 января 2020: