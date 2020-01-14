Вєсті.UA: "Квартал 95" атакують російські хакери. ОПЗЖ лякає українців
У випуску програми "Вєсті.UA" за 14 січня – на Росії вирішили, що у новорічну ніч "Квартал" може втнути щось таке, що змінить хід української історії. Тому розпочалася справжня спецоперація. Але вона, здається, принесла не ті результати, на які сподівалися в Кремлі. Депутатам ОПЗЖ усюди ввижаються "фашистские молодчики" та нацисти. Та шукають послідовників Адольфа вони точно не там.
Також у випуску:
Чи потрапляла друкована пропаганда РФ до українців в руки: деталі у цифрах.
Кнопкодавний механізм українських депутатів.
Дивіться програму "Вєсті.UA" за 14 січня 2020:
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