Вести.UA: Левочкин носит валенки. Страх Зеленского

В выпуске программы "Вести.UA" за 13 марта – как бы Левочкин не косил под американца – он обычный "русский". Все выяснилось, когда его поймали в валенках. Под всеми своими костюмами он выглядит как традиционный русский. Зеленский не пожал руки Гончаренко. Причина проста – если верить в теорию 6 рукопожатий, то президент боялся подержаться за то, что чесал себе Кива в Раде.

Также в выпуске: Карантин для ОПЗЖопцев. Смотрите выпуск программы "Вести.UA" за 13 марта 2020:

