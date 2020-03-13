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      Вести.UA: Левочкин носит валенки. Страх Зеленского

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      В выпуске программы "Вести.UA" за 13 марта – как бы Левочкин не косил под американца – он обычный "русский". Все выяснилось, когда его поймали в валенках. Под всеми своими костюмами он выглядит как традиционный русский. Зеленский не пожал руки Гончаренко. Причина проста – если верить в теорию 6 рукопожатий, то президент боялся подержаться за то, что чесал себе Кива в Раде.

      Также в выпуске:

      Карантин для ОПЗЖопцев.

      Смотрите выпуск программы "Вести.UA" за 13 марта 2020:

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      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Владимир Зеленский Сергей Левочкин Вести.UA
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