Вєсті.UA: Льовочкін носить валянки. Страх Зеленського
У випуску програми "Вєсті.UA" за 13 березня – як би Льовочкін не косив під американця – він звичайний "русский". Все з'ясувалось тоді, коли його впіймали у валянках. Під усіма своїми костюмами він виглядає як традиційний росіянин. Зеленський не потиснув руку Гончаренку. Причина проста – якщо вірити у теорію 6 рукостискань, то президент боявся потриматись за те, що чухав собі Кива у Раді.
Також у випуску:
Карантин для ОПЗЖопців.
Дивіться випуск програми "Вєсті.UA" за 13 березня 2020:
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