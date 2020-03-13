Вєсті.UA: Льовочкін носить валянки. Страх Зеленського

У випуску програми "Вєсті.UA" за 13 березня – як би Льовочкін не косив під американця – він звичайний "русский". Все з'ясувалось тоді, коли його впіймали у валянках. Під усіма своїми костюмами він виглядає як традиційний росіянин. Зеленський не потиснув руку Гончаренку. Причина проста – якщо вірити у теорію 6 рукостискань, то президент боявся потриматись за те, що чухав собі Кива у Раді.

Також у випуску: Карантин для ОПЗЖопців. Дивіться випуск програми "Вєсті.UA" за 13 березня 2020: