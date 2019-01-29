Вести.UA: Ляшко на новых колесах. Мажорная Богословская
В свежем выпуске программы "Вести. UA " за 29 января – Олег Ляшко подобрал себе для гонки на президентских выборах транспорт, в котором среднестатистический избиратель ездит ежедневно. Инна Богословская подала документы в ЦИК, но сделала это, как говорится, по-богатому.
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Менее чем за год руководство САП, НАБУ, ГПУ и СБУ досконально изучили дно.
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Источник: 24 канал
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