Вести.UA: Ляшко на новых колесах. Мажорная Богословская

В свежем выпуске программы "Вести. UA " за 29 января – Олег Ляшко подобрал себе для гонки на президентских выборах транспорт, в котором среднестатистический избиратель ездит ежедневно. Инна Богословская подала документы в ЦИК, но сделала это, как говорится, по-богатому.

Также в выпуске: Менее чем за год руководство САП, НАБУ, ГПУ и СБУ досконально изучили дно. "Патриот" Ярослав Ракицкий сменил команду.