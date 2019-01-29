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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      Вєсті.UA: Ляшко на нових колесах. Мажорна Богословська

      Вєсті.UA 224 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 29 січня – Олег Ляшко підібрав собі для перегонів на президентських виборах транспорт, у якому середньостатистичний виборець їздить щодня. Інна Богословська подала документи до ЦВК, але ж зробила це, як кажуть, по-багатому.

      Також у випуску:

      Менш ніж за рік керівництво САП, НАБУ, ГПУ і СБУ досконально вивчили дно.

      "Патріот" Ярослав Ракицький змінив команду. 

      Теги: Вєсті.UA Олег Ляшко Інна Богословська
      Джерело: 24 канал
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