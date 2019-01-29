Вєсті.UA: Ляшко на нових колесах. Мажорна Богословська

У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 29 січня – Олег Ляшко підібрав собі для перегонів на президентських виборах транспорт, у якому середньостатистичний виборець їздить щодня. Інна Богословська подала документи до ЦВК, але ж зробила це, як кажуть, по-багатому.

Також у випуску: Менш ніж за рік керівництво САП, НАБУ, ГПУ і СБУ досконально вивчили дно. "Патріот" Ярослав Ракицький змінив команду.