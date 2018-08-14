Вести.UA. Ляшко насилует украинцев. Адвокат дьявола Шуфрич

В свежем выпуске "Вести.UA" за 14.08 – за библейскими притчами, Моисей именем Бога наслал на Египет 10 казней. В Украине есть одна казнь – это пение Ляшко, который циклически насилует уши украинцев. Экс-регионал Шуфрич выгораживает беглеца Онищенко, дожидаясь его в Украине. А теперь стал еще и своеобразным адвокатом дьявола.

Также в выпуске: Куда деваются задекларированные деньги депутатов – детали в цифрах. Настоящая цель существования коммунистов: неожиданный ответ.