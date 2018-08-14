Вести.UA. Ляшко насилует украинцев. Адвокат дьявола Шуфрич
В свежем выпуске "Вести.UA" за 14.08 – за библейскими притчами, Моисей именем Бога наслал на Египет 10 казней. В Украине есть одна казнь – это пение Ляшко, который циклически насилует уши украинцев. Экс-регионал Шуфрич выгораживает беглеца Онищенко, дожидаясь его в Украине. А теперь стал еще и своеобразным адвокатом дьявола.
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Источник: 24 канал
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