Вєсті.UA. Ляшко ґвалтує українців. Адвокат диявола Шуфрич

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 14.08 – за біблійними притчами, Мойсей іменем Бога наслав на Єгипет 10 кар. В Україні є одна кара – це спів Ляшка, який циклічно ґвалтує вуха українців. Екс-регіонал Шуфрич вигороджує втікача Онищенка чекаючи його в Україні. А тепер став ще й своєрідним адвокатом диявола.

Також у випуску: Куди діваються задекларовані гроші депутатів – деталі у цифрах. Справжня мета існування комуністів: неочікувана відповідь.