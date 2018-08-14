Вєсті.UA. Ляшко ґвалтує українців. Адвокат диявола Шуфрич
У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 14.08 – за біблійними притчами, Мойсей іменем Бога наслав на Єгипет 10 кар. В Україні є одна кара – це спів Ляшка, який циклічно ґвалтує вуха українців. Екс-регіонал Шуфрич вигороджує втікача Онищенка чекаючи його в Україні. А тепер став ще й своєрідним адвокатом диявола.
Також у випуску:
Куди діваються задекларовані гроші депутатів – деталі у цифрах.
Справжня мета існування комуністів: неочікувана відповідь.
Джерело: 24 канал
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