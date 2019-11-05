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      Вести.UA: Ляшко обратился к Зеленскому. Тищенко снова в центре скандала

      74 Читати новину українською
      Вести.UA
      Вести.UA / 24 канал

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 5 ноября – чтобы совсем не исчезнуть с радаров, Ляшко матерным рэпом напомнил президенту Зеленскому о его обещаниях. Похоже, "слугам народа" забыли объяснить, что не стоит доверять всем, кто пишет на мобильный. Ведь другого объяснения переписке, в которой якобы засветился нардеп Николай Тищенко, пока нет.

      Также в выпуске:

      Почему бывшие "регионалы" пролазят в Раду.

      Железомен выращивает грибочки.

      Смотрите программу "Вести.UA" за 5 ноября 2019:

       

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      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Олег Ляшко Николай Тищенко Вести.UA
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