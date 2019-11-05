Вести.UA: Ляшко обратился к Зеленскому. Тищенко снова в центре скандала

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 5 ноября – чтобы совсем не исчезнуть с радаров, Ляшко матерным рэпом напомнил президенту Зеленскому о его обещаниях. Похоже, "слугам народа" забыли объяснить, что не стоит доверять всем, кто пишет на мобильный. Ведь другого объяснения переписке, в которой якобы засветился нардеп Николай Тищенко, пока нет.

Также в выпуске: Почему бывшие "регионалы" пролазят в Раду. Железомен выращивает грибочки. Смотрите программу "Вести.UA" за 5 ноября 2019: