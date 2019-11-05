Вєсті.UA: Ляшко звернувся до Зеленського. Тищенко знов у центрі скандалу
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 5 листопада – аби зовсім не зникнути з радарів, Ляшко нецензурним репом нагадав президентові Зеленському про його обіцянки. Схоже, "слугам народу" забули пояснити, що не варто довіряти всім, хто пише на мобільний. Адже іншого пояснення переписці, у якій наче засвітився нардеп Микола Тищенко, поки немає.
Також у випуску:
Чому колишні "регіонали" пролазять у Раду.
Залізомен вирощує грибочки.
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