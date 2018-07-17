Вести.UA. Ляшко переживает по поводу кругляка. Виноват ли Пашинский

В свежем выпуске "Вести.UA" за 17.07 – в Украине трудно найти специалиста более широкого профиля, чем Олег Ляшко. Экономика, оборонная отрасль или металлургия – во всем радикал разбирается прекрасно, что уж говорить про сельское хозяйство. Теперь он открыл для себя новую сферу. Кто только не жаловался на Сергея Пашинского, но похоже, что нардеп ни в чем не виноват.

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