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Вєсті.UA. Ляшко переймається кругляком. Чи винен Пашинський

Вєсті.UA 262 Читать новость на русском

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 17.07 – в Україні важко знайти спеціаліста більш широкого профілю, ніж Олег Ляшко. Економіка, оборонна галузь чи металургія – в усьому радикал розуміється прекрасно, що вже казати про сільське господарство. Тепер він відкрив для себе нову сферу. Хто тільки не жалівся на Сергія Пашинського, але схоже, що нардеп ні в чому не винен.

Також у випуску:

Віталій Кличко тримається за КМДА.

Теги: Новини України Вєсті.UA Сергій Пашинський Олег Ляшко
Джерело: 24 канал
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