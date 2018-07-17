Вєсті.UA. Ляшко переймається кругляком. Чи винен Пашинський

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 17.07 – в Україні важко знайти спеціаліста більш широкого профілю, ніж Олег Ляшко. Економіка, оборонна галузь чи металургія – в усьому радикал розуміється прекрасно, що вже казати про сільське господарство. Тепер він відкрив для себе нову сферу. Хто тільки не жалівся на Сергія Пашинського, але схоже, що нардеп ні в чому не винен.

Також у випуску: Віталій Кличко тримається за КМДА.