Вєсті.UA. Ляшко переймається кругляком. Чи винен Пашинський
У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 17.07 – в Україні важко знайти спеціаліста більш широкого профілю, ніж Олег Ляшко. Економіка, оборонна галузь чи металургія – в усьому радикал розуміється прекрасно, що вже казати про сільське господарство. Тепер він відкрив для себе нову сферу. Хто тільки не жалівся на Сергія Пашинського, але схоже, що нардеп ні в чому не винен.
Також у випуску:
Віталій Кличко тримається за КМДА.
Джерело: 24 канал
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