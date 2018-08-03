Вести.UA. Ляшко подрабатывает риэлтором. Плач Литвина

В свежем выпуске "Вести.UA" за 03.08 – Олег Ляшко очень разносторонний человек. Одинаково может похвастаться знаниями в сельском хозяйстве, финансовой сфере или металлургии. А теперь открыл в себе еще и риэлторскую жилку. Жизнь Владимира Литвина плачевная: из головы администрации президента и спикера он стал обычным себе депутатом. Политической карьеры желал себе и сын нардепа Иван.

Также в выпуске: Стало понятно, почему украинские политики влюблены в Швейцарию. Владимир Литвин оговорился по Фрейду.