Вести.UA. Ляшко подрабатывает риэлтором. Плач Литвина
В свежем выпуске "Вести.UA" за 03.08 – Олег Ляшко очень разносторонний человек. Одинаково может похвастаться знаниями в сельском хозяйстве, финансовой сфере или металлургии. А теперь открыл в себе еще и риэлторскую жилку. Жизнь Владимира Литвина плачевная: из головы администрации президента и спикера он стал обычным себе депутатом. Политической карьеры желал себе и сын нардепа Иван.
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Стало понятно, почему украинские политики влюблены в Швейцарию.
Владимир Литвин оговорился по Фрейду.
Источник: 24 канал
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