Вєсті.UA. Ляшко підпрацьовує ріелтором. Плач Литвина

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 03.08 – Олег Ляшко дуже різностороння людина. Однаково може похвалитися знаннями у сільському господарстві, фінансовій сфері чи металургії. А тепер відкрив у собі ще й ріелторську жилку. Життя Володимира Литвина плачевне: з голови адміністрації президента і спікера він став звичайним собі депутатом. Політичної кар'єри бажав собі й син нардепа Іван.

Також у випуску: Стало зрозуміло, чому українські політики закохані у Швейцарію. Володимир Литвин обмовився по Фрейду.