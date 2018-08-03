Вєсті.UA. Ляшко підпрацьовує ріелтором. Плач Литвина
У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 03.08 – Олег Ляшко дуже різностороння людина. Однаково може похвалитися знаннями у сільському господарстві, фінансовій сфері чи металургії. А тепер відкрив у собі ще й ріелторську жилку. Життя Володимира Литвина плачевне: з голови адміністрації президента і спікера він став звичайним собі депутатом. Політичної кар'єри бажав собі й син нардепа Іван.
Також у випуску:
Стало зрозуміло, чому українські політики закохані у Швейцарію.
Володимир Литвин обмовився по Фрейду.
Джерело: 24 канал
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