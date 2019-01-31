20:42
31 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новая любовь Путина. Угроза для России
      Вєсті Кремля
      21:54, 30 января
      Вести.UA: Ляшко вкололи вакцину фарта. Кремлевский торт Омеляна
      Вєсті.UA
      20:32, сегодня
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Жизнь на пенсии
      Згадати все
      22:37, 29 января
      Телеканал новостей 24 Программы Вести.UA
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ

      Вести.UA: Ляшко вкололи вакцину фарта. Кремлевский торт Омеляна

      Вести.UA 8 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 31 января – секретная вакцина смогла бы сделать такого универсального солдата, как Ляшко, который умеет петь, танцевать, общаться с животными. Но радикалу, очевидно, кололи сыворотку фарта. Россияне подарили украинскому министру инфраструктуры Владимиру Омеляну на день рождения торт в виде руин Кремля, но шутка действительно так себе.

      Также в выпуске:

      Россияне назвали украинских политиков, которые не посетили форум "От Крут до Брюсселя".

      Теги: Владимир Омелян Олег Ляшко Вести.UA
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Про нові рейтинги кандидатів і таємні плани команди Порошенка
      сегодня , 19:41 Про нові рейтинги кандидатів і таємні плани команди Порошенка
      Артем Овдієнко 748
      В ЕС, НАТО или снова в Россию: что предлагают кандидаты в президенты
      сегодня , 19:01 В ЕС, НАТО или снова в Россию: что предлагают кандидаты в президенты
      Інна Жолобович 286
      Компания Vuzix создала инновационные очки, которые проецируют изображение на сетчатку: фото
      сегодня , 10:00 Компания Vuzix создала инновационные очки, которые проецируют изображение на сетчатку: фото
      245
      Когда покупать квартиру: что сейчас с рынком недвижимости и к чему готовиться украинцам
      сегодня , 18:17 Когда покупать квартиру: что сейчас с рынком недвижимости и к чему готовиться украинцам
      Наталя Сколоздра 274
      Топ-трансферы европейских клубов 2019
      сегодня , 18:15 Топ-трансферы европейских клубов 2019
      1981
      Вести.UA. Рыжеволосая бестия Украины. Порошенко в ловушке
       4 сентября 2017 , 19:31
      Вести.UA. Клубничка для депутатов. Как Кернес учил Кличко "умножать на ноль"
       1 февраля 2016 , 19:03
      Вести.UA . Эпопея с повестками. Резонансное селфи бабушки
       3 ноября 2015 , 18:49
      Вести.UA. Страстный способ игры в бутылочку от Тетерука и Кужель, Польша защитит украинцев
       6 ноября 2015 , 19:11
      Вести.UA. Волшебная палочка Порошенко. Президентские амбиции Насирова
       29 марта 2018 , 21:52
      Вести UA. Возвращение Нади. Бумеранг жизни Тимошенко
       13 марта 2018 , 22:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук