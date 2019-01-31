Вести.UA: Ляшко вкололи вакцину фарта. Кремлевский торт Омеляна

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 31 января – секретная вакцина смогла бы сделать такого универсального солдата, как Ляшко, который умеет петь, танцевать, общаться с животными. Но радикалу, очевидно, кололи сыворотку фарта. Россияне подарили украинскому министру инфраструктуры Владимиру Омеляну на день рождения торт в виде руин Кремля, но шутка действительно так себе.

Также в выпуске: Россияне назвали украинских политиков, которые не посетили форум "От Крут до Брюсселя".