Вєсті.UA: Ляшку вкололи вакцину фарту. Кремлівський торт Омеляна

У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 31 січня – секретна вакцина змогла б зробити такого універсального солдата, як Ляшко, який вміє співати, танцювати, спілкуватися з тваринами. Але радикалу очевидно кололи сироватку фарту. Росіяни подарували українському міністру інфраструктури Володимиру Омеляну на День народження торт у вигляді руїн Кремля, але жарт дійсно так собі.

Також у випуску: Росіяни назвали українських політиків, які не відвідали Форум "Від Крут до Брюсселя".