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      Вєсті.UA: Ляшку вкололи вакцину фарту. Кремлівський торт Омеляна

      Вєсті.UA 177 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 31 січня – секретна вакцина змогла б зробити такого універсального солдата, як Ляшко, який вміє співати, танцювати, спілкуватися з тваринами. Але радикалу очевидно кололи сироватку фарту. Росіяни подарували українському міністру інфраструктури Володимиру Омеляну на День народження торт у вигляді руїн Кремля, але жарт дійсно так собі.

      Також у випуску:

      Росіяни назвали українських політиків, які не відвідали Форум "Від Крут до Брюсселя".

      Теги: Вєсті.UA Олег Ляшко Володимир Омелян
      Джерело: 24 канал
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