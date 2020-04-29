Вести.UA: Ляшко замуровал ресторан. Расследование века
В выпуске программы "Вести.UA" за 29 апреля – ресторан, принадлежащий Тищенко, работает, несмотря на карантин. Слухи дошли и до Олега Ляшко, который, собрав своих друзей, решил посетить это заведение. Журналисты канала Медведчука провели расследование в отношении ресторана "Велюр". Накопали аж чеки из помойки.
Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі:
"Нові обличчя" – в'язні у рядах Ради.
Карантинні враження українців – деталі у цифрах.
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