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      Вести.UA: Ляшко замуровал ресторан. Расследование века

      Вести.UA - Читати новину українською

      В выпуске программы "Вести.UA" за 29 апреля – ресторан, принадлежащий Тищенко, работает, несмотря на карантин. Слухи дошли и до Олега Ляшко, который, собрав своих друзей, решил посетить это заведение. Журналисты канала Медведчука провели расследование в отношении ресторана "Велюр". Накопали аж чеки из помойки.

      Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі:

      "Нові обличчя" – в'язні у рядах Ради.

      Карантинні враження українців – деталі у цифрах.

      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Олег Ляшко Вести.UA
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