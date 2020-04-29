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      Вєсті.UA: Ляшко замурував ресторан. Розслідування століття

      Вєсті.UA -

      У випуску програми "Вєсті.UA" за 29 квітня – ресторан, який належить Тищенку, працює попри карантин. Чутки дійшли і до Олега Ляшка, який, зібравши своїх друзів, вирішив відвідати цей заклад. Журналісти каналу Медведчука зробили розслідування щодо ресторану "Велюр". Накопали аж чеки зі смітника.

      Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі:

      "Нові обличчя" – в'язні у рядах Ради.

      Карантинні враження українців – деталі у цифрах.

      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Олег Ляшко Вєсті.UA
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