Вести.UA: Любимое число Ляшко. Зачем Раде парикмахерская
В выпуске программы "Вести.UA" за 31 января – новая власть решила не повторять абсурдных ошибок предшественников. Поэтому прибегли к решительным шагам, чтобы теперь все знали, что такое косинус или дискриминант. У структуры власти много обязанностей, в частности они даже должны стричь волосы. Оказывается, целый Кабинет Министров причастен к парикмахерскому искусству.
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Бесценная любовь политиков к братьям нашим меньшим.
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