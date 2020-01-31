Вести.UA: Любимое число Ляшко. Зачем Раде парикмахерская

В выпуске программы "Вести.UA" за 31 января – новая власть решила не повторять абсурдных ошибок предшественников. Поэтому прибегли к решительным шагам, чтобы теперь все знали, что такое косинус или дискриминант. У структуры власти много обязанностей, в частности они даже должны стричь волосы. Оказывается, целый Кабинет Министров причастен к парикмахерскому искусству.

Также в выпуске: Бесценная любовь политиков к братьям нашим меньшим.