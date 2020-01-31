Вєсті.UA: Улюблене число Ляшка. Навіщо Раді перукарня

У випуску програми "Вєсті.UA" за 31 січня – нова влада вирішила не повторювати абсурдних помилок попередників. Тому вдалися до рішучих кроків, аби тепер всі знали, що таке косинус чи дискримінант. Структури влади мають багато обов'язків, зокрема вони навіть мають стригти волосся. Виявляється, цілий Кабінет Міністрів причетний до перукарського мистецтва.

Також у випуску: Безцінна любов політиків до братів наших менших.