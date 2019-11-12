Вести.UA: Мама Дубинского любит скорость. Уроки от народа для Шуфрича

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 12 ноября – расследование журналистов программы "Наши деньги" нашли у Дубинского 24 квартиры, почти гектар земли и 17 автомобилей. Однако половину имущества нардеп записал на маму. Нестор Шуфрич наконец признал, что Крым – это Украина, а также добавил, что заявлял это Путину. Однако в другом интервью сообщил, что лично с российским президентом не знаком.

Также в выпуске: Ляшко посетил концерт певицы, которая поддерживает Путина.