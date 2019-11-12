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      РЫНОК ЗЕМЛИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ВЯТРОВИЧ

      Вести.UA: Мама Дубинского любит скорость. Уроки от народа для Шуфрича

      Вести.UA 3 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 12 ноября – расследование журналистов программы "Наши деньги" нашли у Дубинского 24 квартиры, почти гектар земли и 17 автомобилей. Однако половину имущества нардеп записал на маму. Нестор Шуфрич наконец признал, что Крым – это Украина, а также добавил, что заявлял это Путину. Однако в другом интервью сообщил, что лично с российским президентом не знаком.

      Также в выпуске:

      Ляшко посетил концерт певицы, которая поддерживает Путина.

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      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости Украины Новости политики Олександр Дубинский Вести.UA Нестор Шуфрич
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