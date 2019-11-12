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      Вєсті.UA: Мама Дубінського любить швидкість. Уроки від народу для Шуфрича

      Вєсті.UA 21 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 12 листопада – розслідування журналістів програми "Наші гроші" знайшли у Дубінського 24 квартири, майже гектар землі та 17 автомобілів. Проте половину майна нардеп записав на маму. Нестор Шуфрич нарешті визнав, що Крим – це Україна, а також додав, що заявляв це Путіну. Проте в іншому інтерв'ю повідомив, що особисто з російським президентом не знайомий.

      Також у випуску:

      Ляшко відвідав концерт співачки, яка підтримує Путіна.

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини політики Новини України Вєсті.UA Олександр Дубінський Нестор Шуфрич
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