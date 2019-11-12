Вєсті.UA: Мама Дубінського любить швидкість. Уроки від народу для Шуфрича

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 12 листопада – розслідування журналістів програми "Наші гроші" знайшли у Дубінського 24 квартири, майже гектар землі та 17 автомобілів. Проте половину майна нардеп записав на маму. Нестор Шуфрич нарешті визнав, що Крим – це Україна, а також додав, що заявляв це Путіну. Проте в іншому інтерв'ю повідомив, що особисто з російським президентом не знайомий.

Також у випуску: Ляшко відвідав концерт співачки, яка підтримує Путіна.