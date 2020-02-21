Вести.UA: Массовая истерия и стыд в Новых Санжарах. Флюгер украинской политики Аваков

В выпуске программы "Вести.UA" за 21 февраля – вместо коронавируса в Украину надвигаются две эпидемии: массовая истерия и стыд. Однако похожие ситуации возникали во всем мире. Лица правящей верхушки меняются, а вот флюгер украинской политики Аваков остается.

Также в выпуске: "ОПЗЖопци" кланяются своему насильнику. "Папередники" решили воспользоваться рецептом Зе-команды. Смотрите видео "Вести.UA" за 21 февраля 2020: