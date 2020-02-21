Вєсті.UA: Масова істерія та сором у Нових Санжарах. Флюгер української політики Аваков
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У випуску програми "Вєсті.UA" за 21 лютого – замість коронавірусу в Україну насуваються дві епідемії: масова істерія та сором. Однак схожі ситуації виникали в усьому світі. Обличчя владної верхівки змінюються, а от флюгер українскьої політики Аваков залишається.
Також у випуску:
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Дивіться відео "Вєсті.UA" за 21 лютого 2020:
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