Вести.UA. Мечты Тимошенко. Клоун Царев

В свежем выпуске "Вести.UA" за 04.06 – Главное хобби Тимошенко неизвестно, но связано с газом, она очень любит его покупать и не жалеет за него никаких денег. Говорят в детстве маленькая Юля много играла в врача. До сих пор не покидает попыток лечить людей. Царев никогда не боялся в парламенте помахать кулаками, ведь ходил на секцию классической борьбы, теперь же все пошло наперекосяк.

Также в выпуске: В правительстве задумываются над проведением спортивных мероприятий, после того, как Киев принял финал Лиги чемпионов. Сколько компаний принадлежит семьям депутатов – детали в цифрах.