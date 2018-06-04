Вести.UA. Мечты Тимошенко. Клоун Царев
В свежем выпуске "Вести.UA" за 04.06 – Главное хобби Тимошенко неизвестно, но связано с газом, она очень любит его покупать и не жалеет за него никаких денег. Говорят в детстве маленькая Юля много играла в врача. До сих пор не покидает попыток лечить людей. Царев никогда не боялся в парламенте помахать кулаками, ведь ходил на секцию классической борьбы, теперь же все пошло наперекосяк.
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Источник: 24 канал
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