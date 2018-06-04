Вєсті.UA. Мрії Тимошенко. Клоун Царьов
У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 04.06 – головне хобі Тимошенко невідоме, але пов'язане з газом, вона дуже любить його купувати і не шкодує за нього ніяких грошей. Кажуть в дитинстві маленька Юля багато гралася в лікаря. І досі не покидає спроб лікувати людей. Царьов ніколи не боявся у парламенті помахати кулаками, адже ходив на секцію класичної боротьби, тепер же все пішло шкереберть.
Також у випуску:
В уряді задумуються над проведенням спортивних заходів, після того, як Київ прийняв фінал Ліги чемпіонів.
Скільки компаній належить родинам депутатів – деталі у цифрах.
Джерело: 24 канал
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