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      Вести.UA: Мендель спасает святой покой Зеленского. Кому молятся в "Слуге народа"

      Вести.UA 33 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 10 октября – пресс-секретарь Юлия Мендель и охрана главы государства придерживали журналиста "Схем" Сергея Андрушко, чтобы он не мог пообщаться с Владимиром Зеленским. Некоторые законопроекты намекают на то, что в "Слуге народа" молятся на одного персонажа, который не слишком популярен в Украине.

      Также в выпуске:

      Больная тема – Шулявский мост.

      Этикет чиновников.

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      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Владимир Зеленский Слуга народа Юлия Мендель Вести.UA
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