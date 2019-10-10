Вести.UA: Мендель спасает святой покой Зеленского. Кому молятся в "Слуге народа"
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 10 октября – пресс-секретарь Юлия Мендель и охрана главы государства придерживали журналиста "Схем" Сергея Андрушко, чтобы он не мог пообщаться с Владимиром Зеленским. Некоторые законопроекты намекают на то, что в "Слуге народа" молятся на одного персонажа, который не слишком популярен в Украине.
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Больная тема – Шулявский мост.
Этикет чиновников.
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