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      Вєсті.UA: Мендель рятує святий спокій Зеленського. Кому моляться у "Слузі народу"

      90 Читать новость на русском
      Вєсті.UA
      Вєсті.UA / 24 канал

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 10 жовтня – речниця Юлія Мендель та охорона глави держави притримували журналіста "Схем" Сергія Андрушка, аби він не міг поспілкуватися з Володимиром Зеленським. Деякі законопроекти натякають на те, що в "Слузі народу" моляться одному персонажу, який не надто популярний в Україні.

      Також у випуску:

      Болюча тема – Шулявський міст.

      Етикет високопосадовців.

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Володимир Зеленський Вєсті.UA Юлія Мендель Слуга народу
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