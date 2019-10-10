Вєсті.UA: Мендель рятує святий спокій Зеленського. Кому моляться у "Слузі народу"

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 10 жовтня – речниця Юлія Мендель та охорона глави держави притримували журналіста "Схем" Сергія Андрушка, аби він не міг поспілкуватися з Володимиром Зеленським. Деякі законопроекти натякають на те, що в "Слузі народу" моляться одному персонажу, який не надто популярний в Україні.

Також у випуску: Болюча тема – Шулявський міст. Етикет високопосадовців.