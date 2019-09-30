Вести.UA: Мендель в очередной раз оскандалилась. От Зеленского убегают соратники
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 28 сентября – у президента Зеленского итак сейчас немало хлопот. А тут еще и его пресс-секретарь Юлия Мендель набросилась на журналиста. Учитывая последние новости, есть два сценария. Либо Александр Данилюк станет секретарем Офиса национальной безопасности и обороны, либо от Зеленского начинают убегать первые соратники.
Также в выпуске:
Технический прогресс залетел на оккупированные территории.
Жизнь после отставки с поста генпрокурора существует.
Смотрите программу "Вести.UA" за 30 сентября 2019:
Источник: 24 канал
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