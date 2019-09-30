Вести.UA: Мендель в очередной раз оскандалилась. От Зеленского убегают соратники

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 28 сентября – у президента Зеленского итак сейчас немало хлопот. А тут еще и его пресс-секретарь Юлия Мендель набросилась на журналиста. Учитывая последние новости, есть два сценария. Либо Александр Данилюк станет секретарем Офиса национальной безопасности и обороны, либо от Зеленского начинают убегать первые соратники.

Также в выпуске: Технический прогресс залетел на оккупированные территории. Жизнь после отставки с поста генпрокурора существует. Смотрите программу "Вести.UA" за 30 сентября 2019: