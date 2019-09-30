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      Вести.UA: Мендель в очередной раз оскандалилась. От Зеленского убегают соратники

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      Вести.UA
      Вести.UA / 24 канал

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 28 сентября – у президента Зеленского итак сейчас немало хлопот. А тут еще и его пресс-секретарь Юлия Мендель набросилась на журналиста. Учитывая последние новости, есть два сценария. Либо Александр Данилюк станет секретарем Офиса национальной безопасности и обороны, либо от Зеленского начинают убегать первые соратники.

      Также в выпуске:

      Технический прогресс залетел на оккупированные территории.

      Жизнь после отставки с поста генпрокурора существует.

      Смотрите программу "Вести.UA" за 30 сентября 2019:

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Александр Данилюк Кандидаты в президенти Владимир Зеленский Юлия Мендель Вести.UA
      Источник: 24 канал
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