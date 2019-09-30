Вєсті.UA: Мендель вкотре оскандалилася. Від Зеленського втікають соратники

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 30 вересня – у президента Зеленського і так зараз чимало клопотів. А тут ще й його речниця Юлія Мендель накинулась на журналіста. Зважаючи на останні новини, є два сценарії. Або Олександр Данилюк стане секретарем Офісу національної безпеки та оборони, або від Зеленського починають бігти перші соратники.

Також у випуску: Технічний прогрес залетів на окуповані території. Життя після відставки з поста генпрокурора існує. Дивіться програму "Вєсті. UA" за 30 вересня 2019: