Вести.UA. Метаморфозы регионалов. Волшебный пендель
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 30.03 – бывшие соратники Януковича никуда из политики не уходят. Они просто воют себе новые уютные гнездышки. Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрация Павел Жебривский несколько напомнил ромов, ведь захотел чиновникам позолотить ручки.
Также в выпуске:
Сколько миллионов в лотерею выиграли чиновники.
Андрей Парубий нашел управу на нардепов.
Что слушают Тернопольские полицейские.
Источник: 24 Канал
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