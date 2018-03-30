Вєсті.UA. Метаморфоз регіоналів. Чарівний пендель
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 30.03 – колишні соратники Януковича нікуди з політики не йдуть. Вони просто виють собі нові затишні гніздечка. Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрація Павло Жебрівський дещо нагадав ромів, адже захотів чиновникам позолотити ручки.
Також у випуску:
Скільки мільйонів в лотерею виграли чиновники.
Андрій Парубій знайшов управу на нардепів.
Що слухають тернопільскі поліцейські.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі