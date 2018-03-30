Вєсті.UA. Метаморфоз регіоналів. Чарівний пендель

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 30.03 – колишні соратники Януковича нікуди з політики не йдуть. Вони просто виють собі нові затишні гніздечка. Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрація Павло Жебрівський дещо нагадав ромів, адже захотів чиновникам позолотити ручки.

Також у випуску: Скільки мільйонів в лотерею виграли чиновники. Андрій Парубій знайшов управу на нардепів. Що слухають тернопільскі поліцейські.